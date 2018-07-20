Şehitler için mevlit

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından okutulan mevlitte İl Müdürü Abdullah Neşeli de hazır bulundu. Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü tarafından, Esenli Köyü Şehit Yakınlarından Rafet Kılıçaslan, Hasan Hüseyin Delibaş ve Sevim Önal'ın katımlarıyla Huzurevinde kalmakta iken ahirete intikal eden yaşlılar ile şehit ve vefat eden gaziler için mevlit ve anma programı yapıldı.
20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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