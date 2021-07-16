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ŞEHiTLER iÇiN DUA

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi, gece Cumhuriyet Alanı’nda nöbet tutuldu.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:41
ŞEHiTLER iÇiN DUA

Yozgat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Polat, devleti ve milleti için canını veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler diledi. Hainlerin geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da var olacağını belirten Polat, "Hainler bu milletin asilliğini, gerektiğinde devleti, milleti uğruna seve seve canını feda edeceğini unuttular. Şükürler olsun o karanlık gecede asil ve aziz milletimiz hainlere gereken cevabı verdi. Devletimiz de kurum ve kuruluşlarıyla hainlere gerekli cevabı verdi, mücadeleye devam ediyor ve edecek. Artık bu millet demokrasisine, devletine ve milletine her yerde sahip çıkacaktır" dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında, Çapanoğlu Büyük Camii'nde tüm şehitlerimiz için Mevlid-i şerif okutuldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler dileğinde bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHiTLER IÇiN DUA
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