ŞEHiT YAKINLARINA iFTAR

Sürmeli Mangal Keyfi Tesislerinde geleneksel iftar programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, Bozok Üniversitesi Rekötörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı. İftar sonrası Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua yapıldı. Yozgat Valisi Yurtnaç, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan için canlarını, kanlarını verdiler. Onlar olamasaydı bugün vatanımız özgür ve bağımsız olamazdı. Gazilerimiz aramızdalar, gazi yakınları ve şehit yakınları da yanımızda. Bizde her zaman onların yanındayız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de, "Rahmet, bağışlanma, paylaşma ve sabır ayı olan Ramazanın bu iftarında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Vatan ve millet için gözünü kırpmadan cephede savaşan Yozgatlı kahramanlarımıza Bartın’da yaşayan insanlarımız da o nispette destek oluyorlar, onları unutmuyor ve unutturmuyorlar. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Gazilerimizi unutmayacağız. Şehitlerimiz, bu vatan üzerinde oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını bozmak için nasıl korkmadan, yılmadan, bir an bile tereddüt etmeden bölücülerin üzerine gitmişlerse bugün onların burada yaşayan kardeşleri, evlatları, arkadaşları olarak bizler ve bizlerin çocukları da bu vatanın birliği ve dirliği için gözünü kırpmadan can vermeye hazırdır. Bu mübarek topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız kıyamete kadar özgürce dalgalanacaktır” diye konuştu.

Protokol mensupları yemeğe şehit yakını ve gazilerin masalarına oturarak, sorunlarını ve taleplerini dinleyip, yemek boyunca sohbet etti.