Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105113
ALTIN
190.006
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0251
EURO
5.2469

ŞEHiT YAKINLARINA iFTAR

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarına iftar yemeği programı yapıldı.

ŞEHiT YAKINLARINA iFTAR

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarına iftar yemeği programı yapıldı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
21 Okunma
ŞEHiT YAKINLARINA iFTAR

Sürmeli Mangal Keyfi Tesislerinde geleneksel iftar programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, Bozok Üniversitesi Rekötörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı. İftar sonrası Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua yapıldı. Yozgat Valisi Yurtnaç, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan için canlarını, kanlarını verdiler. Onlar olamasaydı bugün vatanımız özgür ve bağımsız olamazdı. Gazilerimiz aramızdalar, gazi yakınları ve şehit yakınları da yanımızda. Bizde her zaman onların yanındayız" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de, "Rahmet, bağışlanma, paylaşma ve sabır ayı olan Ramazanın bu iftarında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Vatan ve millet için gözünü kırpmadan cephede savaşan Yozgatlı kahramanlarımıza Bartın’da yaşayan insanlarımız da o nispette destek oluyorlar, onları unutmuyor ve unutturmuyorlar. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Gazilerimizi unutmayacağız. Şehitlerimiz, bu vatan üzerinde oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını bozmak için nasıl korkmadan, yılmadan, bir an bile tereddüt etmeden bölücülerin üzerine gitmişlerse bugün onların burada yaşayan kardeşleri, evlatları, arkadaşları olarak bizler ve bizlerin çocukları da bu vatanın birliği ve dirliği için gözünü kırpmadan can vermeye hazırdır. Bu mübarek topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız kıyamete kadar özgürce dalgalanacaktır” diye konuştu.
Protokol mensupları yemeğe şehit yakını ve gazilerin masalarına oturarak, sorunlarını ve taleplerini dinleyip, yemek boyunca sohbet etti.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İŞKUR, sahaya indi
İŞKUR, sahaya indi
Uyum sağladılar
Uyum sağladılar
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Okul inşaatları devam ediyor
Okul inşaatları devam ediyor
Göletler tamam
Göletler tamam
Çamlık kirletiliyor
Çamlık kirletiliyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim