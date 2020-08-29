Şehit yakınları unutulmadı

2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Er Mehmet Ünal'ın ailesine ziyaret eden eğitimciler, şehidimizin annesinden şehidimiz hakkında bilgiler aldı, kahramanlık anıları dinlendi. Şehidimiz için ailesinin yapmış olduğu özel şehit odası görme fırsatını da bulan eğitimciler, mezun öğrenci olması dolayısıyla da zaman zaman duygusal anlar yaşadılar. Şehidimizin annesi Perihan Ünal hazırlamış olduğu sofra ve ikramlar ile öğretmenleri ağırladı. Okul tarafından hazırlanan çam sakızı çoban armağanı hediye şehit ailesine takdim edildi.