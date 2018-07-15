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Şehit yakınları, gazilerle buluştu

YOZGAT Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri, Çamlık Otelde verdiği yemekte buluşturdu.

Şehit yakınları, gazilerle buluştu

YOZGAT Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri, Çamlık Otelde verdiği yemekte buluşturdu.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:11
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Şehit yakınları, gazilerle buluştu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz'un artık Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Vali Yurtnaç, "Bazı kötü olaylar, bazı güzelliklerin başlamasına vesile oluyor. 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadığımız bu ihanet girişimi, devlet büyüklerimizin ve halkımızın feraseti ve kahramanlığıyla ortadan kaldırılmıştır. Her şeyin bir bedeli var. Bu mücadele bitmemiştir, bu mücadele devam edecektir" dedi.
Vali Yurtnaç, şehit yakınları ve gazilere seslenerek, "Sizlerin katlandığı acıları hepimiz biliyoruz. Devletimiz, milletimiz buna sahip çıktı. Bunun bir karşılığı olmaz ama şuna inanın ki bizler tüm çalışma arkadaşlarımızla, devletimizin bütün birimleriyle sizlerin emrindeyiz. Sizlerin hayata bağlanmasını daha fazla temin etmek için gerekli her türlü tedbiri alma gayreti içerisindeyiz. Şehitlerimizin emanetleri bizim emanetimizdir" diye konuştu.
Programa, şehit yakınları ve gaziler, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven, İbrahim Ethem Sadef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. Yemek sonrası Vali Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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