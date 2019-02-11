Şehit Polis toprağa verildi

Kaza, hafta sonunda Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada, polis memuru Yusuf Çelik (27) olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan komiser yardımcısı Burak Ziyan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Şehit Polis Memuru Yusuf Çelik Ankara’da toprağa verilirken, Yozgat Valisi Kadir Çakır’da başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Çakır mesajında, ‘Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olan hemşerimiz Polis Memuru Yusuf Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı, aynı kazada yaralanarak tedavi altına alınan Komiser Yardımcısı Burak Ziyan’a acil şifalar diliyorum’ dedi.

