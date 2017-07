Şehit kızı Miray büyüyor!

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde yaşayan Hacıbekir ve Türkan Yeşilay’ın Ankara’da inşaat işçiliği yapan oğulları Beytullah şehit, üniversite öğrencisi kardeşi Şakir ise yaralanarak gazilik mertebesine ulaştı 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gece.

Şehit Beytullah Yeşilay’dan geriye hain darbe kalkışmasının yaşandığı gece 1 yaşında olan kızı Miray ve eşi Asya kaldı.

Erzurum’da kızı Miray ile birlikte yaşayan şehit eşi Asya Yeyilay, bayram dolayısıyla geldiği Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde hem eşinin kabrini ziyaret etti hem de ailesini bayramda yalnız bırakmadı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, 15 Temmuz gecesi birisi şehit diğeri ise gazi olan Beytullah ve Şakir Yeşilay kardeşlerin Saraykent’te ki ailesini ziyaret etti.

Yurtnaç ve Yıldırım’ı, şehidin bu gün 2 yaşında olan kızı Miray ve Eşi Asya Yeşilay karşıladı. Renkli anların yaşandığı buluşmada ışıltılı gözlerle etrafına bakan Miray, şehit Beytullah Yeşilay’ın hatırasını yaşatacak.

Aileye bir kez daha taziye ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Yurtnaç; “Bizler bugün burada rahatlıkla ülkemize hizmet edebiliyorsak, sizlerin yanına gelip hatırınızı sorup sohbet etme imkanı bulabiliyorsak bunlar sizin evlatlarınızın sayesindedir. Onlar canlarını hiçe sayarak vatanımızı büyük bir tehlikeden kurtarmak için hainlerin karşısına çıktılar. Evladınızın biri şehit, diğeri ise gazi oldu. Biz şehidimizin eşine, çocuğuna, gazimize ve sizlere her zaman sahip çıkacağız. Her türlü ihtiyacınızda biz sizlerin emrinde olacağız. Kapımız size her zaman ardına kadar açık” dedi.