Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841

Şehit haberi yasa boğdu

Şehit haberi Yozgatlıları yasa ve üzüntüye boğdu...

Şehit haberi yasa boğdu

Şehit haberi Yozgatlıları yasa ve üzüntüye boğdu...

05 Haziran 2018 Salı 07:00
233 Okunma
Şehit haberi yasa boğdu

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK’lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın (29) acı haberi memleketi Kayseri ve doğum yeri olan Yenifakılı ilçesine ulaşınca, her iki ilde yasa boğdu. Hakkari’nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. 3 şehit asker arasında bulunan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın acı haberi doğum yeri Yenifakılı ilçesi ve Kayseri’ye ulaştı. Askeri yetkililer acı haberi şehidin Talas Mevlana Mahallesi’nde yaşayan eşi Özlem ve annesi Hatice Özkan’a verdi. Aile acı haber sonrası sinir krizi geçirdi. 5 yaşında Elif isminde kız çocuğu bulunan şehit Özkan’ın babasının da yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asılırken, akraba ve yakınları taziyeye geldi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Projelere mali destek
Projelere mali destek
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
Miniklerden örnek kampanya
Miniklerden örnek kampanya
Belediyeden Gönül Sofrası
Belediyeden Gönül Sofrası
Ziraat Mühendislerinden iftar
Ziraat Mühendislerinden iftar
Yozgatspor taraftarı iftarda buluştu
Yozgatspor taraftarı iftarda buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim