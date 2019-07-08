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Şehit Emanetleri sergisi

ÇEKEREK Kaymakamlığı tarafından Çekerek Belediyesi’nin desteği düzenlenen ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’ ilgi gördü.

Şehit Emanetleri sergisi

ÇEKEREK Kaymakamlığı tarafından Çekerek Belediyesi’nin desteği düzenlenen ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’ ilgi gördü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Şehit Emanetleri sergisi

Çekerek Hükümet Konağı Bahçesi’nde kurulan çadırda açılan sergiyi Kaymakam Evren Çakır, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeler, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Merkez ve Köy Muhtarları, öğrenciler ilgiyle gezdi. Serginin açılışında, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın babası Canpolat Usta, Şehit Astsubay Musa Özalkan’ın babası Selahattin Özalkan, Şehit aileleri, Gaziler de bulundu. Kaymakam Evren Çakır, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamlarını yitiren büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, kendilerini kurşunlara siper eden şehitlerin, kıyafet ve eşyaların her birinde anıların, hatıraların olduğunu söyledi. Kaymakam Çakır, ‘Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, aziz hatıraları karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum’ dedi. 

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