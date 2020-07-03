Şehit ailesini ziyaret etti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ilçe gezileri kapsamında şehit yakınlarını da unutmadı.

Vali Ziya Polat, 2016 Yılında İstanbul’da hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda Şehit düşen Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez’in ailesini de ziyaret etti. Vali Polat, Sarıkaya’da oturan ailesini ziyaret ederek, Şehidimize Allah’tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve sabır diledi. Ailesi tarafından şehidin eşyaları ile fotoğraflarının muhafaza edildiği odayı gezen Vali Polat, anı defterini de imzaladı.