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Şehit aileleri yalnız değil

Saraykent ilçesinde Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit ailesini evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti, yalnız olmadıklarını söyledi.

03 Kasım 2020 Salı 00:02
Şehit aileleri yalnız değil

SARAYKENT İlçesinde Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, 15 Temmuz Şehidi Beytullah Yeşilay'ın ailesini ziyaret ederek, yalnız olmadıklarını, devletin kapısının her zaman kendilerine açık olduğunu iletti. Şehit ailesiyle sohbet eden Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz’’ dedi. Kaymakam Kundakçı, bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendilerine şiar edindiklerini kaydetti. Kaymakam Kundakçı, ‘’Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. Şehit ailesi, Kaymakam Kundakçı'ya, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.

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Şehit Aileleri Yalnız Değil
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