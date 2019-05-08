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Şehit Aileleri duygulandı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 5 Şehit Ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Şehit Aileleri duygulandı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 5 Şehit Ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Şehit Aileleri duygulandı

Valilik Makamında düzenlenen programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın, şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak, şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker, şehit polis memurları Mustafa Kemal Devrilmez ve Ahmet Alan'ın ailelerine takdim etti. 
Programa İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı ve şehit yakınları katıldı. 

Son Güncelleme: 07.05.2019 16:41
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