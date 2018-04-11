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Şehit aileleri bir araya geldi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, şehit polis memurlarının yakınlarıyla bir araya gelip, sorunlarını, taleplerini dinlerken, zaman zaman duygulu anlarda yaşandı.

Şehit aileleri bir araya geldi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, şehit polis memurlarının yakınlarıyla bir araya gelip, sorunlarını, taleplerini dinlerken, zaman zaman duygulu anlarda yaşandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Şehit aileleri bir araya geldi

Yozgat Polis Evi’nde şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Vali Yurtnaç, “Şehit ve Gazi aileleri ve değerli yakınları, emniyet teşkilatımızın değerli mensupları. Bende Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vatandaşa vereceğimiz hizmetler teşkilatlar sayesinde olur. Türk Polis Teşkilatı da 173 yıldan beri ülkemizin hizmetinde bu çalışmalara devam ediyor. Tabi bu hizmet esnasında şehitlerimizde oluyor. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize sağlık diliyorum” dedi.
Ülkemizin ilelebet payidar olması temennisinde bulunan Vali Yurtnaç, “Ülkemizin payidar olması içinde milletçe bir ve beraber olmamız lazım. Biliyorsunuz ki bu günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri kanalıyla sınırlarımız dışında Mehmetçiğimiz, polisimiz bir harekat gerçekleştiriliyor. Bizlerde onlara sürekli dua ediyoruz. Onların muzaffer olması, ülkemizin payidar olması içinde polisimiz olağanca hizmet veriyor. Bu verilen hizmetin de kaliteli olması için tüm bireyler çok çalışmak durumunda. Dolayısı ile güvenlik çok önemli. Devleti temsil eden unsurlardan bir tanesi de polis teşkilatıdır. Bu maksatla sizlerin her zaman dirayetli olması lazım” diye konuştu.
Polis teşkilatının günden güne güçlendiğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Polisin gücü halkın ve hakkın yanında durduğu sürece meşrudur ve herkes bu güce saygı duyar. Ülkemiz için hassas olacağız, toplumun adalet duygusunu zedelememek için hassas olacağız. Daha sonrasında çok çalışacağız ve başarıyı yakalayacağız. Ben bu vesile ile şehit olmuş ve hayatını kaybetmiş polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında ki polislerimize de üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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