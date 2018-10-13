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ŞEHiDiN iSMi YAŞATILIYOR

AYDINCIK İlçesinde, Şehit Ali Çelik’in isminin yaşatılması için hazırlanan köşe törenle açıldı.

ŞEHiDiN iSMi YAŞATILIYOR

AYDINCIK İlçesinde, Şehit Ali Çelik’in isminin yaşatılması için hazırlanan köşe törenle açıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
28 Okunma
ŞEHiDiN iSMi YAŞATILIYOR

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Şehit Ali Çelik’in hayatını anlatan özgeçmişi, Şehadet Şerbetini içtiği yerin anlatımı, fotoğraflarının bulunduğu Şehit Köşesinin açılışı ilgi gördü. Açılışa törenine Kaymakam vekili Evren Çakır,  Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Şehidimizin yakınları, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve Öğretmenler katıldı.

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ŞEHiDiN ISMi YAŞATILIYOR
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