ŞEHiDiN iSMi YAŞATILIYOR

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Şehit Ali Çelik’in hayatını anlatan özgeçmişi, Şehadet Şerbetini içtiği yerin anlatımı, fotoğraflarının bulunduğu Şehit Köşesinin açılışı ilgi gördü. Açılışa törenine Kaymakam vekili Evren Çakır, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Şehidimizin yakınları, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve Öğretmenler katıldı.
13 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
28 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol