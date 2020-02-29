ŞEHİDİMİZ VAR

Türk Silahlı Kuvvetlerimize İdlib’de düzenlenen alçak saldırıda Şehit olan Mehmetçiklerimizin isimleri de açıklanmaya başlandı. Şehitlerimizden Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen rütbeli personel, Arpalık köyündeki şehidin ailesini ziyaret ederek, şahadet haberini iletti. Şehidin evi ve köyüne Türk Bayrakları asıldı.

İleri Gazetesi olarak, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz...