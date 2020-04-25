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Şehidimiz Şefik Bey anıldı
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Şehidimiz Şefik Bey anıldı

Bursa’nın Aksu köyünü işgal eden Yunanlılara yönelik yaptığı operasyonda, şehitlik mertebesine erişen Yozgatlı Üsteğmen Mustafa Şefik Bey, köylüler tarafından kabri başında dua edilerek anıldı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:33
Şehidimiz Şefik Bey anıldı

YUNAN Orduları tarafından işgal edilen Bursa’nın Aksu köyünde, yaptığı operasyon esnasında şehitlik mertebesine erişen Yozgatlı Üsteğmen Mustafa Şefik Bey, köylüler tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da dualarla anıldı. Önceki yıllarda geniş kapsamlı düzenlenen anma etkinliği bu yıl korona virüsü nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.  İstiklâl Savaşı şehidi Mustafa Şefik Bey’in mezarı Bursa’nın Aksu Köyündeki Çiçek Baba Mezarlığında bulunuyor. Gazetemiz Yazarı Araştırmacı Osman Karaca, ‘’Tarihler 20 Temmuz 1920’yi gösterdiğinde Osmanlı’nın manevi başkenti, Osman Gazi Han’ın ebedi istirahatgahı olan Bursa, Yunan Orduları tarafından işgal edilmişti. Rusya’da Bolşevik İhtilali gerçekleşmesinin neticesinde, Doğu cephesinden Batı Anadolu’ya kaydırılan birliklerimiz Yunan ordularını Polatlı’da durdurmayı başarmış, İzmir’den çıkarma yapan Yunan askerleri, Anadolu topraklarını işgal ederek, Türk halkına tarifi mümkün olmayan acılar yaşatmıştı’’ dedi. Üsteğmen Mustafa Şefik Bey’in, Doğu cephesindeki birliğiyle Bursa’ya giderken Yozgat’tan geçerken, kardeşinin Çerkez Ethem tarafından katledildiğini öğrendiğini aktaran Karaca, tüm ısrarlara rağmen, babasını teselli etmeye gitmeyip, yoluna devam ettiğini anlattı. Karaca, ‘’Yunan gelmiş Haymana’ya dayanmış, siz bana babamı teselli etmekten bahsediyorsunuz, diyerek, on beş gün izinli olduğu halde kardeşinin acısını yüreğine gömüp, soluğu cephede aldı. III. Kolordu Şükrü Naili Paşa kumandasında vatan savunmasında yerini aldı’’ dedi. Karaca, Üsteğmen Mustafa Beyin, Yunanlıların Acıelma (Şadan) köyündeki karakolun izlemeye aldığını, bir gece ani baskın düzenleyerek, nöbetçiyi öldürüp, Yunan subaylarının karargahının bacasından el bombalarını bacadan atarak 14 Yunan subayını orada öldürdüğünü kaydetti. Karaca, ‘’Panik halinde dışarı fırlayan yunan askerlerinin üzerine fırlattığı ikinci el bombası Yunan askerinin el çabukluğu ile patlamadan alınıp, Kahraman Türk askeri Mustafa Şefik beyin üzerine fırlatılması sonucu makamların en yücesi olan Şehadet mertebesine erişti. Şehidimizin aziz naşı araba ile Aksu köyüne getirildi. Şehit Üsteğmen Mustafa Şefik Bey köy halkı tarafından gözyaşları ile Aksu köyündeki ebedi istirahatgahına, Çiçek Baba mezarlığına defnedildi. Savaş sonrası Genelkurmay tarafından bu Şehidimizin naşı Ankara Şehitliğine defnetmek istendi. Bu emri uygulamak için köye geldiklerinde Köy halkı buna karşı çıkarak vermek istemedi. Gerekli girişimde bulunarak ‘Bu bizim namusumuz, Vatanımız için Şehit düştü o bizim Şehidimiz’ diyerek sahip çıktılar’’ ifadelerini kullandı. 

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Şehidimiz Şefik Bey Anıldı
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