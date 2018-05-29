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Şehidi andılar

YOZGAT’ın İnceçayır Köyü’nde verilen iftar yemeğinde, Şehit Murat Karataş anıldı.

Şehidi andılar

YOZGAT’ın İnceçayır Köyü’nde verilen iftar yemeğinde, Şehit Murat Karataş anıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Şehidi andılar

İftar yemeğine katılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’İnceçayır köyünün yiğit evlatlarından Şehit Murat Karataş için düzenlenen iftar ve mevlit törenine gittiğimizde köyün her bir evindeki bayrak dikkatimizi çekti. Dernek Başkanı Osman bey ‘köyümüzde şehit veya gazi olmayan ev yok bunun için evleri bayraklarla donattık’ sözü çok anlamlıydı. Dernek Başkanı Osman Karaca beye ve İnceçayır halkına şehitlerimizi anmak için düzenledikleri vefalı davranışları ve ilgileri nedeniyle tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Şehidimizin ruhu şad mekanı cennet olsun’’ dedi.
İnceçayır Köyü Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Osman Karaca da, her zaman şehitleri minnet ile anıp, yakınlarının yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Karaca, dernek olarak faaliyetlerde bulunduklarını, şehitleri anmak üzere iftar programı düzenlediklerini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti. 

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