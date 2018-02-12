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Seferberlik standı

YOZGAT’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kampanyası için Cumhuriyet Alanı’na stant açıldı.

Seferberlik standı

YOZGAT’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kampanyası için Cumhuriyet Alanı’na stant açıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Seferberlik standı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan stantta, okuma yazması olmayan vatandaşların kurslara kaydı yapılıyor.
Seferberlik çağrısının ardından harekete geçen kurumlar ile birlikte köylerde muhtarların da çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı’na kurulan stantta günde ortalama 15 vatandaşın kursa müracaat ettiği bildirildi.
Kampanya kapsamında tek bir vatandaşa dahi okuma yazma kursu verileceği, engelli vatandaşların ise kurslara erişememesi durumunda, öğretmenlerin engellilere evlerinde kurs vereceği ifade edildi.

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