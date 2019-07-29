SEFERBERLiK ANLATILDI

Toplantıya katılan İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sorgun’da faaliyet gösteren işverenlere istihdam seferberliği konusunda bilgi verip, sorularını yanıtladı. Seferberlik kapsamında, istihdam maliyetlerinin azaltılması, rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan destekler, teşvikler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekonomide, ticarette, üretim ve işsizlikle mücadelede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla yeniden başlatılan istihdam seferberliğinin getirdiği destekler, teşviklerin yanında, işletme sahiplerinden sektörleri ile ilgili öneriler de alındı. Firmaların Sorgun ve Yozgat ekonomisine önemli katma değer sağladığına dikkat çekildi. Devletin istihdam adına sağladığı bir dizi teşviklerin bulunduğu hatırlatılıp, bunların her birisinin büyük fırsat olduğunun altı çizildi. Sigorta primi ve maaş avantajı sağlayan birçok desteklemenin bulunduğu, bu teşviklerin her geçen gün büyüyen, gelişen Sorgun ilçesi ile birlikte Yozgat’ın kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getirildi.