SEFERBER OLDUK

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi ve Şehit Mücahit Erbaş Anadolu Lisesinin idareci, öğretmenler, öğrenciler ve hayvan severlerin katılımı ile soğuk kış günlerinde Üç Tepeler mevkiine yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem ve ekmek bırakıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, ‘’İnancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymeti harbiyesini çok anlamlı ve vurgulu biçimde ortaya koymuştur. Biz de kış koşullarının iyiden iyiye bastırdığı ve karın her yeri kapladığı bu günlerde böyle bir anlayışı kurum olarak kendimize düstur edinerek ve Allah rızası için bu uygulamayı gerçekleştirdik’’ dedi.