Seçmen Listeleri askıdan iniyor

Akdağmadeni İlçesi İbrahimağa Mahallesi Muhtarı Taner Özen, 24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen listelerinin muhtarlıklarda askıya çıktığını ve 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü askıdan alınacağını belirtti. Özen, “Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, 27. Dönem milletvekili genel seçimi için 24 Haziran 2000 tarihinde ve daha önce doğanlar oy kullanabilecekler. Bu sebeple vatandaşlarımızın seçmen listelerinde isimlerini olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor” dedi.

Vatandaşların mağdur olmamaları için seçmen listelerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Özen, “Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan vatandaşlar, adres kayıt sistemine kayıt olmaları için ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Mayıs 2018 Cumartesi de günü açık olacaktır” şeklinde konuştu.