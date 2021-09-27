SEÇiME iTiRAZ VAR!

Yozgat'ta hafta sonunda gerçekleştirilen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimlerinde, bir üyenin karantina altında bulunmasına karşılık, salona getirilmek suretiyle oy kullandığı ileri sürüldü.

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Yozgat Mimar Sinan MTAL salonunda yapılan İLKSAN İl Delegeliği seçimine şaibe yaşandığını belirterek, 14 temsilcinin oy kullanacağı seçimde, Yozgat’ın Yenifakılı İLTSAN temsilcisinin emekli olmasıyla sayının 13'e düştüğünü, Saraykent ilçe temsilcisi Abdullah Elma isimli öğretmenin de Konya'ya tayin sebebiyle gittiğini hatırlattı. Kabayel yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Seçim günü Türk Eğitim Sen üyesi delegeler ve Eğitim Bir Sen üyesi delegeler seçimdeki yerini almışlardır. Ancak öğretmen Abdullah Elma isimli temsilci Konya'da Covid19 pozitif ve karantinadadır’’ dedi. ‘’Covid19 pozitif birisi iller arası nasıl seyahat etmiştir?’’ diye soran Kabayel, ‘’Tüm kurumlara ‘HES kodu riskli alınmaz’ iken, pozitif çıkmasına karşın sokağa çıkanlar polis gözetiminde karantina yurtlara gönderilirken, Abdullah Elma isimli şahıs neden okula alınmıştır? Komisyon başkanı neden böyle bir olaya müsaade etmiştir? Komisyonda görevi olmayan ama ‘Ben İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyım, Sağlık İl Müdürü ile görüştüm, girmesinde ve oy kullanmasında sakınca yoktur’ diyen şahıs nereden talimat almıştır? İl Sağlık İl Müdürü bu salgın döneminde bu konu ile ilgili ne söyleyecektir?’’ sorularını da sıraladı. Kabayel açıklamasını, ‘’Seçimler kazanılır, kaybedilir ama seçimlerde oradaki arkadaşlarımızın canına kastedecek şekilde Covid19 pozitif olan birini içeri alıp, oy kullandırmak hangi vicdan işidir? Hele de topluma örnek olması gereken bir öğretmenin bunu yapması akıllara zarar bir durumdur. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; bu olayın takipçisi olacağımızı ilgililer hakkında hukukî süreci başlatacağımızı ilan ediyoruz’’ diyerek tamamladı. Oy kullanan ve karantina altında bulunduğu ileri sürülen delege ile ilgili tutanak da tutuldu.