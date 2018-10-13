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Şebek’de asfaltlama başladı

AYDINCIK ilçesini Sorgun üzerinden Yozgat’a bağlantısını sağlayan Şebek-Eymir yolunun 2015 yılında karayolu ağına dahil edilmesinin ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ederken, yolun tamamlanan kesimlerinde kış öncesinde asfalt çalışmasına başlanıldı.

Şebek’de asfaltlama başladı

AYDINCIK ilçesini Sorgun üzerinden Yozgat’a bağlantısını sağlayan Şebek-Eymir yolunun 2015 yılında karayolu ağına dahil edilmesinin ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ederken, yolun tamamlanan kesimlerinde kış öncesinde asfalt çalışmasına başlanıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:08
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Şebek’de asfaltlama başladı

Toplam 17 kilometre uzunluğundaki Aydıncık-Eymir arasındaki Şebek bağlantı yolun kamulaştırma ve yapım için yaklaşık 23 milyon 185 bin lira harcandı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Yozgat’a Alaca ilçesi üzerinden 100 kilometre yol aşarak ulaştıklarını, Aydıncık-Eymir arasında özellikle kış aylarında büyük sorunlar yaşadıkları yolun sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Koçak, yolda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla geçici çözüm üretildiğini, Tokat ve Amasya bağlantılı bu yolun daha işler hale getirilip, geçit vermesine imkan sağlanabilmesi için hazırlanan Tünel Projesi’nin devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.  2,5 kilometre uzunluğundaki Gezbel Dağı tüneli ile Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak yol sayesinde Aydıncık ilçe halkının da Yozgat'a, Sorgun’a,  havaalanına ve hızlı trene daha kolay ulaşımının sağlanacağının altı çizildi. 

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Şebek’de Asfaltlama Başladı
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