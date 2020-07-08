SBS KAPASİTE ARTIRIYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde 10 yıldır medikal ihtiyaç maddeleri üretimi yapan SBS Medikal, üretim kapasitesini artırmak üzere çalışma başlattı. Ürünlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve zaman zaman da Çin'e gönderen firmanın ürettiği ürünlere talep, korona virüs salgını ile birlikte arttı. SBS Medikal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Doğan, ‘’Eylül ayının ilk haftasında yeni yatırımımızın açılışını yapacağız. Yozgat’ta ürettiğimiz bu maskeler dünyanın her tarafına gidiyor. Dolayısıyla Yozgat’ta bizim ürettiğimiz maskeyi takmış oluyor. İftihar ediyorum’’ dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığlı olan Süleyman Doğan’ın Yozgat’taki yatırımı ile önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Oktay, ‘’Süper güç dediğimiz bir firma. Bundan birkaç yıl önce şu maskeler için dünyadaki süper güçler savaşacak diye kim derdi. Ticari savaştan bahsediyorum. Buna sahip olmak için elindeki tüm imkanları verecek ama bulamayacak diye. Bunu Yozgat’ta üreten ve devlete de yine ücretsiz bağışlayan yatırımcılarımızdan, iş insanlarımızdan birisi Süleyman bey. Bu yıl Eylül ayı içerisinde yeni yatırımın açılışını da yapacağız’’ diye konuştu. Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde ‘SterilLife’ markasıyla uluslararası standartlara uygun tek kullanımlık medikal ürünler üreten firma, tesis kapasitesini artırmak için 1 Milyon 500 bin liralık bir yatırım yaparak, kapasitesini 3 katına çıkaracak.