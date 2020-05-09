SAYILI GÜNLER KALDI

KÜÇÜK Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından ilkini oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı tren demiryolu ulaşımına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mevcut Ankara-Yozgat-Sivas demiryolu hattının 603 kilometre, seyahat süresinin ise 12 saati bulduğu belirtilerek, Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini kısaltacak projeyle maksimum saatte 250 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni yüksek hızlı demiryolu yapımında adım adım sona yaklaşıldığının altı çizildi. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Demiryolunun, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edileceği kaydedildi. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arası mesafeyi 405 kilometreye, seyahat süresini de 12 saatten 2 saate düşecek olan projenin devam ettiğini bildiren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Başer, ‘’Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgınına rağmen Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren çalışmaları son hızla devam ediyor. Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarımızda yapım ve sinyalizasyon çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Sayılı günler kaldı. Yakında Yozgat’ımızı Yüksek Hızlı Trenle buluşturuyoruz’’ dedi.

PROJE AYRINTILARI

Standartlara uygun olarak yapımı devam eden Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde 62 bin ton ray, 700 bin travers, 21 binden fazla prefabrik üstyapı döşeme plağı bulunuyor. 89 makas, 13 yedek makas, 4 trafo merkezinin yer aldığı proje kapsamında Sivas’ta tam donanımlı bir Trafik Kontrol Merkezinin yapılacağı bildirildi. Projedeki tüm hat üstyapısı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon, merkezî kontrol sistemlerinin tasarım, üretim, montaj, test ve işletmeye alınması, personel eğitimi ve teknik eğitim dokümantasyon hizmetleri Yapı Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor.