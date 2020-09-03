Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1084
ALTIN
461.891
DOLAR
7.3668
STERLİN
9.8704
EURO
8.7149

Saygı Öztürk adına fidan

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesinde gazetemiz eski Yazıişleri Müdürü Saygı Öztürk adına da fidan dikildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:02
Saygı Öztürk adına fidan

Yarbaşı Belediyesi öğrencilere burs vermek amacıyla zeytin fidesi dikimi projesini devreye soktu. Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, yazılı açıklamasında, dikilen her 10 zeytin fidesinin bir öğrenciye burs olarak geri döneceğini belirtti. Kaynar, buradan yetişen fidanlardan elde edilecek gelir sayesinde öğrencilere burs verileceğini kaydetti. Belediye tarafından temin edilen fideler, tanınmış kişiler adına toprakla buluşturuldu. Gazetemiz eski Yazıişleri Müdürü, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi yazar Saygı Öztürk adına da fidanlar toprağa bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Saygı Öztürk Adına Fidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
Kilitli parke çalışması
Kilitli parke çalışması
79 YILDIR ÇALIŞIYOR
79 YILDIR ÇALIŞIYOR
Bu adam da başkan!
Bu adam da başkan!
DUMANALTI OLDULAR
DUMANALTI OLDULAR
Kurslara kısıtlama
Kurslara kısıtlama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim