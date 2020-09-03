Saygı Öztürk adına fidan

Yarbaşı Belediyesi öğrencilere burs vermek amacıyla zeytin fidesi dikimi projesini devreye soktu. Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, yazılı açıklamasında, dikilen her 10 zeytin fidesinin bir öğrenciye burs olarak geri döneceğini belirtti. Kaynar, buradan yetişen fidanlardan elde edilecek gelir sayesinde öğrencilere burs verileceğini kaydetti. Belediye tarafından temin edilen fideler, tanınmış kişiler adına toprakla buluşturuldu. Gazetemiz eski Yazıişleri Müdürü, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi yazar Saygı Öztürk adına da fidanlar toprağa bırakıldı.