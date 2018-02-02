Saygı mazbata aldı

Bakkallar Odası’nın 369 üyenin oy kullandığı genel kurulda 133 oy alarak oda başkanlığına seçilen Atilla Saygı, mazbatasını aldı.

Seçimlerde iki adayı geride bırakarak tekrar güvenoyu olan Saygı, oda üyelerine hizmetlerin en güzelini sunmak için oda yönetimiyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Saygı, kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek, yeni dönemde de birlik ve beraberlikten kesinlikle taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.