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Saygı mazbata aldı

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası’nın olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Atilla Saygı, mazbatasını alarak, göreve başladı.

Saygı mazbata aldı

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası’nın olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Atilla Saygı, mazbatasını alarak, göreve başladı.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Saygı mazbata aldı

Bakkallar Odası’nın 369 üyenin oy kullandığı genel kurulda 133 oy alarak oda başkanlığına seçilen Atilla Saygı, mazbatasını aldı.
Seçimlerde iki adayı geride bırakarak tekrar güvenoyu olan Saygı, oda üyelerine hizmetlerin en güzelini sunmak için oda yönetimiyle birlikte çalışacaklarını söyledi.
Saygı, kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek, yeni dönemde de birlik ve beraberlikten kesinlikle taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. 

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