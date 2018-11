SAYGI iLE ANIYORUZ

Saat 09.30’dan itibaren anma programına Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam edilecek. Burada, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını müteakip, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okunacak. Atatürk’ün hayatı sinevizyon gösterimi eşliğinde anlatılacak. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yayınladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün 80’inci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Mustafa Kemal Atatürk, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti ve onun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz’’ dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, demokratik iradesi daha çok güçlenen Türkiye’nin şimdi her zamankinden daha fazla emniyet ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almakta olduğuna da dikkat çekti. Vali Çakırmesajında, ‘’Türkiye Cumhuriyeti, milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi saygın bir ülke olarak aydınlık yoluna devam edecektir. Tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mensupları olduğumuz ve bugün de hiçbir güce boyun eğmeyeceğimiz iyi bilinmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 80’inci seneyi devriyesinde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.