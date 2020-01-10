Sayacınızı Muayene ettirin!

Möhür yaptığı yazılı açıklamada, sayaç muayenelerinin yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmakta olduğunu bildirdi. Möhür, ‘’Servis sayısının yeterli olmaması, bu yıl çok sayıda ısı sayacının muayene süresinin dolmuş olması ve vatandaşların bir kısmının bu konudan haberdar olmaması gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşanmaması açısından Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu yönetmelik 14 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması, 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar muayenelerin yaptırılması gerekmektedir’’ dedi.

ÖLÇÜM ALETLERİ

Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü’nün yetkilendirildiğini bildirdi. Mühür, ‘’Bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular ‘https://basvuruportal.tse.org.tr’ adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir’’ açıklamasında bulundu.