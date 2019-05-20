SAVUNUCUMUZ AZ!

Paylaşımının gerek kişisel merakı, gerekse de çalıştığı kurumun temel görevlerinden olduğunun altını çizen Yıldız, bunun veri politika üreticileri için önemli olduğunu, derlenmiş ve işlenmiş veri hazine niteliği taşıdığını, karar almamıza yardımcı olduklarını anlattı. Yıldız, ‘Türkiye de Avukat başına düşen kişi sayısında Yozgat, sondan 5’inci sırada yer almaktadır. Ağrı da 3 bin 459 kişiye bir Avukat, Muş’ta 3 bin 213 kişiye, Bitlis’te 2 bin 888 kişiye, Çankırı’da 2 bin 254 kişiye bir Avukat düşerken, Yozgat’ta 2 bin 225 kişiye bir Avukat düşmekte, Yozgat kişi başına düşen avukat ile Türkiye genelinde sondan 5’inci sırada yer almaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın faaliyet sınırları içerisinde ise, Kayseri’de 870 kişiye, Sivas 'ta bin 309 kişiye, Yozgat ise 2 bin 225 kişiye bir avukat düşmektedir’ dedi.