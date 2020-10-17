Savcılık yeni birim kurdu

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, adliyede ilk defa uygulanacak olan suç mağdurlarına yönelik yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü biriminin kurulduğunu bildirdi. Başsavcı Hasan Uçak, Adliye binası birinci katında oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü birimini gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başsavcı Uçak, Yozgat Adliye Sarayında ilk defa suç mağdurlarına yönelik bir birim kurulduğuna vurgu yaparak, adli sisteme dahil olan çocuklar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör suçları mağdurları, insan ticareti suçu mağdurları ile uzmanlar tarafından yapılacak ön değerlendirme sonrasında kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar ile etkin bir desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen mağdurlar hakkında gerekli çalışmaların daha sağlıklı bir koşulda yapılacağını anlattı. Başsavcı Uçak, Adliye kurulan birim bünyesinde Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu ile Hukuk Yargılaması Destek Bürosu’nun yer aldığının altını çizdi. Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu’nun mağdurların bizzat başvuruda bulunabilecekleri bir birim olduğunu kaydeden Başsavcı Uçak, ‘’Burada adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme ve ihtiyaçlarına göre başka kurumlara yönlendirme yapılır. Kırılgan Grup Destek Bürosu, uzmanlar tarafından yapılan bireysel değerlendirme, adli sisteme dahil olan çocuklar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör suçları mağdurları, insan ticareti suçu mağdurları ile uzmanlar tarafından yapılacak ön değerlendirme sonrasında kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar ile etkin bir desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen mağdurlar hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır” dedi. Adliye’de yeni kurulan bu hizmetin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Başsavcı Uçak, bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba girdiği tespit edilen mağdurlar hakkında, alınması gereken tedbirler, sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planının hazırlanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.