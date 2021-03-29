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Savcı ebediyete uğurlandı

Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında silahla yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım hastanede yaşamını yitirdi, Ankara'da toprağa verildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:03
Savcı ebediyete uğurlandı

SORGUN ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi. Savcı Özlem Salkım, tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özlem Salkım'ın cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştı. Savcı Özlem Salkım, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Bulak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Salkım'ın yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile Salkım'ın meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını bildirilmiş, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, olayda kullanılan silahın sahibi A.M. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti. •Haber Merkezi• 

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Savcı Ebediyete Uğurlandı
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