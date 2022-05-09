Satışlar arttı

Anneler Günü dolayısıyla oldukça yoğun olduklarını ifade eden Şahin, “Hem sipariş üzerine satışlarımız oluyor hem de normalleşme ile birlikte vatandaşlar gelip istedikleri ürünü kendileri beğenip alabiliyor. Kısıtlamaların kalkması bu sene satışlarımızı arttırdı. Anneler Günü dolayısıyla ise satışlarımız daha da arttı. O yüzden yoğunluğumuz fazla ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmeden siparişleri zamanında teslim etmek istiyoruz. Anneler Gününde en fazla saksı çiçekleri ilgi görüyor. Bunlar arasında en çok tercih edilen ise Orkide” dedi. •Sema Nur Koçaker•