Şartlar değişti

Ahmet Bulut, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları ile bilirkişinin nitelikleri, eğitimi, sicil ve liste kaydı gibi birçok hususun yeniden düzenlendiğini belirtti.

Ahmet Bulut, “Buna göre bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirecek” diye konuştu.

Ahmet Bulut, görev süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevin kabul edilemeyeceğini belirterek,

“Yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda bilirkişi, görevlendirmeyi kabul edemeyecek. Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaklanacak. Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade edecek. Temel eğitim 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşacak. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilecek” dedi.

Ahmet Bulut, bilirkişilik temel eğitimi almayanların, ne olursa olsun bilirkişi olmak için başvuruda dahi bulunamayacaklarını vurgulayarak,

“Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bilirkişilik daire başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak Sakarya Üniversitesi yetkilendirildi. Eğitimler, hem hafta içinde ve hem de hafta sonunda yapılıyor. eğitime katılmak için www.bilirkisi.sakarya.edu.tr adresinden online olarak kayıt yapılabilir. Yeni dönem bilirkişilik yapacak olanlar ivedilikle eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.