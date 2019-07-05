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Sarıkaya’da Hakim ve Savcılar Veda etti

SARIKAYA ilçesinde Kaymakam Yasin Özcan, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci, Savcı Oğuz Saylam,  Hakim Aruna verilen veda yemeğine katıldı.

Sarıkaya’da Hakim ve Savcılar Veda etti

SARIKAYA ilçesinde Kaymakam Yasin Özcan, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci, Savcı Oğuz Saylam,  Hakim Aruna verilen veda yemeğine katıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Sarıkaya’da Hakim ve Savcılar Veda etti

Mehmetoğulları Termal Otelde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Özcan ile birlikte Boğazlıyan Başsavcısı Murat Şahin, ilçede görev yapan ve yeni tayin olan Hakim ve Savcılar ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetleri dile getiren savcı ve hakimler yemeği düzenleyenlere teşekkür etti. Program, protokol üyeleri tarafından tayinleri çıkan hakim ve savcılara plaket ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi. 

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