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Sarıkaya’da EDS dönemi

Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Sarıkaya ilçe merkezine Elektronik Denetleme Sistemi kuruldu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 01:24
Sarıkaya’da EDS dönemi

KARADENİZ bölgesini Akdeniz Bölgesi ile birlikte Kayseri ve Çukurova’ya bağlayan karayolunun Sarıkaya ilçesinden geçen kesiminde trafik kazalarını önlemek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi kuruldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Elektronik Denetleme Sistemi’nin 1 Haziran 2020 itibariyle faaliyete başlayacağını bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’EDS Komisyonu tarafından belirlenen güzergahta; Boğazlıyan istikametinden gelirken 533 metre, Sorgun istikametinden gelirken 316 metre boyunca hız sınırı saatte 50 kilometredir. 1 Haziran 2020’de sistem, hız sınırına uymayanlara ceza yazmaya başlayacaktır. Güvenliğimiz için yetkili kurumların belirlediği kurallara uyalım, hem güvende kalalım, hem ceza yemeyelim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya’da EDS Dönemi
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