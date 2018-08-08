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Sarıkaya konser verecek

TÜRKİYE’nin sevilen sesleri arasında yer alan Mümin Sarıkaya, Sürmeli Etkinlikleri kapsamında bugün memleketi Yozgat’ta sahne alacak.

Sarıkaya konser verecek

TÜRKİYE’nin sevilen sesleri arasında yer alan Mümin Sarıkaya, Sürmeli Etkinlikleri kapsamında bugün memleketi Yozgat’ta sahne alacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Sarıkaya konser verecek

Belediye tarafından düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri, mahallerde yapılan küçük çaplı programlarla devam ediyor. Bu kapsamda kente gelen halk dansları toplulukları, farklı mahallelerde, mahalle sakinlerine aynı gösterileri sunuyor. Önceki akşam TOKİ konutlarında bulunan Fazlı Hafız Parkı önünde toplanan mahalle sakinlerine, dans ekipleri yöresel dans gösterisi sundu. Akabinde ise Yozgatlı sanatçı  Osman Köseoğlu sahne alarak, Yozgatlıların sevdiği eserlerini seslendirerek, vatandaşlara nostalji yaşattı. Köseoğlu’nun konseriyle önceki akşam düzenlenen etkinlik sonlandı.
Etkinlik kapsamında bugün ise Türkiye’nin bağrına bastığı Mümin Sarıkaya, Cumhuriyet Alanı’nda sahne alacak. Yeni albümünde yer alan eserleri seslendirecek olan Sarıkaya’nın konseri bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

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