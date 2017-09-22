Saraykent’e mesire alanı

Kaymakam Baytok, Saraykent ilçesi Divanlı Mahallesi yakınlarındaki gölet etrafında planlanan mesire alanında yapımı öngörülen sosyal tesislerin tamamlanmasıyla ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirebileceklerini söyledi. Kaymakam Baytok, mesire alanı projesi kapsamında giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve restorana bağlı açık teras alanının bulunduğunu kaydetti. Baytok, ‘’7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi ile mesire alanı ilçeye farklı bir hava katacaktır’’ diye konuştu.