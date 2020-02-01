Şapka deyip geçmeyin

Yozgat gibi Anadolu kentlerinde kasket ile birlikte kalpak, tekke, kep, bere halen yaygın olarak kullanılıyor. Kasketlerin sahip oldukları köşeleri ile kullanıcıların profillerini de yansıttığına dikkat çekilerek, 4 köşeli, 6 köşeli, 8 köşeli gibi kasketlerin farklı meslek ve yaş grupları tarafından tercih edildiği bildirildi. Yaşı ilerlemiş, belli bir makam sahibi veya tanınmış kişilerin 8 köşeli kasket kullandığı, orta yaşlıların ise daha az köşeli, gençlerin spor kasketlerini tercih ettiklerinin altı çizildi. Yozgat’ta Bankalar Caddesi’nde yöresel düzeyde kasket, şapka, bere, kalpak, kep gibi giysilerin imalatlarıyla birlikte, acemi birliğinin bulunduğu dönemlerde askerlere yönelik kasketlerin de imalatlarının yapıldığı kaydedildi. Yozgat'ta bir dönem kent merkezinde 20'ye yakın terzinin sadece kasket imalatı yaptığı, bugün ise kasket diken ustanın kalmadığı bildirildi. Yozgat’ın İnceçayır Köyündeki Şehit Murat Karataş Müzesi’nde de günümüzde de bazıları kullanılan şapkaların ilk dönemlerdeki hali sergileniyor ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.