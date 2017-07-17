Şanlı tarihimiz oldu

Rektör Karacabey, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Milli irade ve Demokrasi adına büyük bir milat haline gelen 15 Temmuz’da, ülkemizde ilk defa bu çapta bir silahlı darbe girişimi halk tarafından önlendiğini hatırlatan Karacabey, vatan hainleri ile birlikte onları arka planda maşa olarak kullanan dış güçlere de asla unutamayacakları bir ders verildiğini kaydetti

Karacabey, önemli ifadelerin yer aldığı mesajında şunları kaydetti: "Unutulmamalıdır ki tarih boyunca, İslam ümmetinin ve mazlum toplumların bayraktarlığını yapan milletimizin önü; her daim bu tarz sinsi planlarla ve farklı ayak oyunları ile kesilmek istenmiştir. Osmanlı Devleti’nden bu yana sergilenen bu girişimler Zaman zaman amacına ulaşmış, milletimiz; siyasi, sosyal ve ekonomik olarak büyük kayıplara maruz bırakılmıştır. Çok iyi tahlil edilmesi ve bilinmesi gereken husus şudur ki bu süreçlerde, önü kesilen, geriye giden sadece bizim ülkemiz olmamış; İslam ülkeleri ve diğer mazlum coğrafyalarda da bölünme, kargaşa, kan ve gözyaşı adeta kalıcı unsur haline gelmiştir.

Son yıllarda bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya başlayan Türkiye’nin bu durumu, aynı güçleri bir kez daha rahatsız etmiş ve bu güçler içimize yerleştirdikleri hainleri harekete geçirerek, Türkiye’ye diz çöktürmeye, vatanımızı bölüp parçalamaya çalışmışlardır. Ancak bu hain kalkışma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara dökülen kahraman Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarpmış ve kısa sürede püskürtülmüştür. 40 yıldır dînî söylemleri araç olarak kullanarak içimize yerleştirilen FETÖ terör örgütü mensuplar, eşine rastlanmayacak bir canilikle, Cumhurbaşkanımızın canına kastetmeye çalışmış, sivil halkın üzerine uçaklarla bombalar yağdırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamış, emniyet ve istihbarat binalarına helikopterlerle saldırmışlardır. Halkımızın direnişi sırasında 249 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 193 vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna rağmen 81 ilimizde halkımız meydanları terk etmemiş, canı ve kanı pahasına ülkesine, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Üstün kahramanlık örneği sergileyen milletimiz, böylece bu sinsi oyunları sergileyen dış güçlere ve onun içerideki uzantılarına tarihî bir ders vererek, onlara bundan böyle fırsat vermeyeceğini ortaya koymuştur.

Bu nedenle 15 Temmuz’u ve 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Ülkemizin Önemli bir eğitim kurumu olan Bozok Üniversitesi olarak, 15 Temmuz ruhunu daima yaşayacak ve yaşatacağız.

Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların canları pahasına bize bıraktıkları kutsal emanetleri, canlarımız pahasına koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız."

