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Sanayide altyapı çalışması

YERKÖY ilçesindeki Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi’nin altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

Sanayide altyapı çalışması

YERKÖY ilçesindeki Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi’nin altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Sanayide altyapı çalışması

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Küçük Sanayi Sitesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları inşaatını gezip bilgi aldı. Başkan Yılmaz, sanayi sitesinin altyapısının sorunlu olması nedeniyle esnafın zor koşullarda çalışmaya çalıştıklarını hatırlattı. Başkan Yılmaz, ‘’Altyapı çalışmalarını yenileyip, kanallar yenileniyor. Şebekelerin bakımları yapılıyor. Toprağın altındaki işimizi tamamladıktan sonra ilçemiz ekonomisine önemli katkıları bulunan Küçük Sanayi Sitemizde üst yapıya yönelik çalışmalarda yapacağız’’ dedi. 

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