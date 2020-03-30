Sanayi sitesinde hizmet durdu

SARIKAYA ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında sanayi sitesindeki esnaf işyerlerini kapatıyor. İlçedeki işyerlerinin açılış saatleri yeniden belirlendi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya Esnaf Odası ve Sanayi Kooperatifi Başkanları ile yaptığı toplantıda, korona virüs ile mücadele kapsamında çeşitli kararlar alarak, ilan etti. Buna göre Sarıkaya ilçesinde yarından 31 Mart Salı Günü) itibaren Ata Sanayi Sitesindeki bütün esnafın faaliyetleri bir haftalığına durduruldu, acil ihtiyaç halinde Kooperatif Başkanlığına müracaat edilebileceği kaydedildi. Açıkel, ‘’Market, kasap, manav ve fırın esnafımız hariç diğer bütün esnafların çalışma saatleri 11:00 ve 15:00 olarak belirlenmiştir. Lütfen zorunlu haller dışında evde kalalım’’ dedi.