Sanal sergi açtı, ilgi gördü

Akbaş, sergiden elde edilecek bütün gelirleri okulun ihtiyaç sahibi öğrencilerinin eğitiminde kullanılması amacı ile bağışta bulundu. Okul Müdürü Tahsin Akdeniz, ‘’Okulumuza katmış olduğu katkılarından ve bu örnek davranışından dolayı Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Hüseyin Akbaş’a kurumum adına teşekkür ediyorum’’ dedi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kaya da, Milli Egemenlik Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin Akbaş’ı yapmış olduğu özverili çalışmasından, emek ve gayretlerinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Sanal Sergide bulunan tüm eserlerin Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin Akbaş’a ait olduğu, sergideki eserlerin Ebru ve Naht Çalışmaları olduğu bildirildi.