Şampiyonluk istiyor

Kırmızı siyahlı ekibin yeni forvet oyuncusu Ali Yıldırım, Yozgatspor’a başarılı bir sezon geçirmek için geldiğini belirtti. Yozgatspor’da atacağı ve attıracağı goller ile takımı şampiyon yapacaklarına inandığını dile getiren Yıldırım, ‘’Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Ben burada şampiyonluk yaşamak istiyorum ve bunun içinde takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleye biliriz. Önümüzde ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 7 Mart Kadirli Demirspor ile oynayacağımız bir müsabaka var. Bu müsabakada hocamızın görev vermesi durumunda sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama ister oynayayım, ister oynamayayım bu maçı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.