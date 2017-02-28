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Şampiyonada Yozgat rüzgarı

28 Şubat 2017 Salı 06:01
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Hafta sonu 50 ilden 521 sporcunun katıldığı Okullar arası Yıldız kız ve erkekler Kick-Boks Türkiye şampiyonası Adana’da düzenlendi.

Şampiyonada Yozgat rüzgarı
Yozgat’ı temsilen Antrenörler Yunus Avcı ve Mustafa Zararsız gözetiminde turnuvaya katılan 42 kilo bayanlarda Betül Zararsız ve 30 kilo erkeklerde Salih Koçsoy bütün rakiplerini yenerek finale kadar yükseldiler. Final müsabakasında güçlü rakiplerine şansız bir şekilde yenilen Yozgatlı sporcular Türkiye ikincisi olarak Yozgatlıları gururlandırdılar.  Kick-Boks Antrenörlerinden Yunus Avcı, iki sporcu ile Adana’da katıldıkları Türkiye şampiyonasında sporcularının çok iyi mücadele ettiğini ve Türkiye ikincisi olarak Yozgat’a döndüklerini söyledi. Turnuvaya 50 ilden 521 sporcunun katıldığını dile getiren Avcı, ‘’Sporcularımız gerçekten çok güçlü rakipler ile karşılaştılar ve bu güçlü rakipleri karşısında çok iyi performans sergilediler. Final müsabakasında yenilen sporcularımız Türkiye ikincisi oldular. Ben sporcularımızı kutluyorum, bundan sonraki turnuvalarda onlardan Türkiye şampiyonlukları bekliyorum’’ dedi.  Kick-Boks antrenörlerinden Mustafa Zararsız ise, Adana’da gerçekleştirilen Yıldız kız ve erkekler Kick-Boks Türkiye şampiyonasına sporcularının çok iyi hazırlandığını ve burada çok güzel performans sergilediklerini belirtti. Turnuvaya iki sporcu ile damga vurduklarını anlatan zararsız, ‘’Bu turnuva için çok çalıştık. Çalışmalarımın meyvesini de Türkiye ikinciliği ile taçlandırdık. Turnuvaya Yozgat’ı temsilen katılan sporcularımız Betül Zararsız ve Salih Koçsoy, daha önceki turnuvalarda da Türkiye çapında dereceler elde etmişlerdi. Geleceğiz yıldızlarını kutluyorum. İnşallah bundan sonra katılacağımız turnuvalarda Türkiye Şampiyonluğu elde ederiz’’ diye konuştu. 
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