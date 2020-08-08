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Salgın geçmedi!

Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, salgının henüz geçmediğine dikkat çekilerek, vatandaşların yapılan uyarılara özenle uymaları istendi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:20
Salgın geçmedi!

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığından gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının henüz geçmediğine dikkat çekilerek, vatandaşların hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için yapılan uyarıları dikkate almaları, sağlık kurallarına uymaları istendi. Yapılan açıklamada, ‘’Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab­ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin” denildi. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına da karar verildi. İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulacağı kaydedildi. Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti, diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesi sağlanacak. Kurul kararında, tüm kurumların personel, araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı, uzman denetim ekipleri oluşturulması uygun bulundu. Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmali, kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının altı çizildi. 

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Salgın Geçmedi!
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