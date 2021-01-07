SALEP TESCiLLENiYOR

AKDAĞMADENİ ilçesindeki ormanlık alanlarda mayıs, haziran, temmuz aylarında doğal olarak yetişen, kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen salebin ilçe adına tescilinin yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Doğal ortamda yetişen, salkım ya da başak biçiminde kırmızı, mor, sarı ve yeşil çiçekleri olan kültür bitkisi olarak da ilçenin sembolü haline gelen salebin, meşe, sivri kurt kulağı, beşli, çatal, yemlik, çift çatal yemlik gibi 12 çeşidinin bulunduğu, bu türlerin en kaliteli türler olduğu kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, salebin ormanlarda doğal ortamda yetişen, belediyenin hazırladığı sera tesislerinde de üretilmeye başlanılacak bitkinin tesciline yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Başkan Yalçın, daha önce tarımsal kalkınma ajansları ve üniversitelerle Akdağmadeni Salebiyle ilgili çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, ‘’Şu anda coğrafi işaret ve patentinin alınması, Akdağmadeni’nde kendi yetiştirdiğimiz salebin öğütülüp, paketlenip Akdağmadeni’ne has bir marka ile satışı noktasında ciddi bir mesafe kat ettik’’ dedi.

TESCİL ÇALIŞMASI

Belediye öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Oran Kalkınma Ajansı, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile bir proje hazırladıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, proje ile başlattıkları markalaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni salebinin marka değerinin ortaya çıkarılması, salep bitkisinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırılması için doğadan toplamaya alternatif olarak proje kapsamında belirlenen tarlalara salep ekimi yapıldı. Haziran gibi çıkacak yeni mahsul ile birlikte Akdağmadeni’ne has bir marka ile paketlenmiş salep raflarda yerini alacak’’ diye konuştu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede yetişen salebinin diğer saleplere göre ciddi bir fiyat ve kalite farkının bulunduğunun altını çizdi. Yalçın, ‘’Özellikle içindeki Glikomannan seviyesi Türkiye’de bulunan orkide türlerinin tamamından çok daha yüksek. Dolayısıyla kalitesi de fiyatı da ona göre yüksek. Birçok yerde salebin kökündeki yumrunun kilosu 50-100 liraya alıcı bulunurken, Akdağmadeni salebinin kurutulmuş olarak kilosu 850-1000 lira civarında alıcı buluyor, yani katma değeri yüksek olan bir ürün’’ ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, ormanlık alanda doğal olarak yetişen salebin bilinçsizce toplanmasının önüne geçilebilmesi için Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını, hem bilinçsiz toplamanın önüne geçerek bu nadide ürünün yok olmasını engellemek hem de Akdağmadeni ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

SALEP'İN FAYDALARI

Aynı zamanda tıp doktoru olan Belediye Başkanı Yalçın, salebin sadece tatlı bir içecek olmadığını, sağlığa çok faydalı olduğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını söyledi. Yalçın, ‘’En önemli faydaları, vücudu zinde tutar, zihni açar, mideye ve bağırsaklara çok yararları vardır. Öksürük, bronşit ve balgam sökmek içinde faydalıdır’’ şeklinde konuştu.