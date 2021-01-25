Salça fabrikasına mali destek

İlçede kurulacak olan 3 milyon 619 bin lira proje bedelli Salça Fabrikası tesisine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2 milyon 351 bin lira mali destek verilecek. TKDK destekli Salça Fabrikası için Yozgat Valisi Ziya Polat ile yatırımcılar arasında protokol imzalandı. AB standartlarında olan işletme bölgesel kalkınmaya büyük bir katkı sağlayacağı kaydedildi. Fabrikada, yıllık bazda, 750 ton salça, 238 ton ayva reçeli, 80 ton bamya konservesi, 324 ton yaprak sarma konservesi üretilecek. Ayrıca işletme hammadde ihtiyacının tamamını Yozgat’tan karşılayacak.