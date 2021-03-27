ORTA Anadolu Turizm Master Planı çerçevesinde Yozgat bölgesine de turist akışını sağlamak amacıyla Nevşehir Turist Rehberleri Odası tarafından düzenlenen Yozgat gezisi, katılımcı rehberlerden tam not aldı. Türkiye’nin turizm merkezlerinden Hattuşaş ile Kapadokya bölgesi arasında yer almasına, tarih öncesi medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkartılmasına, birden fazla turizme yönelik alanlara sahip bulunmasına karşın turizm sektöründen pay alamayan Yozgat’ın da önümüzdeki süreçte turistik gezi programına dahil edileceği kaydedildi. Bu amaçla, Nevşehir Turist Rehberleri Odası tarafından, Yozgat’ı kapsayan geniş bir tur organize edildi. Yozgat’ın Sorgun ilçe Belediyesi ile işbirliği yapılarak düzenlenen gezi etkinliğine 50 kişiden oluşan rehber iştirak etti. Çorum bölgesinde yer alan Hattuşaş, Yazılıkaya, Alacahöyük ve Hattuşaş müzesini ziyaret eden grup, ardından Yozgat’a gelen rehber grubu, Yozgat şehir merkezi, Sarraflar Caddesi, Tarihi Çapanoğlu Camii, tarihi konaklar, Saat kulesi ve müze ziyaretinde bulundu, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında yürüyüş yaptı. Rehber kafilesi, tarihte güneş tutulması ile sona eren savaşa sahne olan Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Kerkenes harabeleri ile 7 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kale surlarını gezdi. Rehberler, Yozgat’ta bulunan Hititlerin en önemli antik şehirlerinden Alişar höyüğü ile Sarıkaya ilçesinde Kral Kızı Hamamı olarak da bilinen, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan tarihi Roma hamamı kalıntılarıyla ilgili olarak da bilgiler edindi.

SAKLI CENNET

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunus Ünal, yakın zamanda Yozgat'ın kültürü, doğası ve yemeğiyle ön plana çıkacak bir bölge olduğunu söyledi. Ünal, Yozgat’ın yetki alanları içerisinde yer aldığını belirterek, ‘’Yozgat tek kelimeyle saklı bir cennet’’ dedi. Ünal, Yozgat’ın ulaşım noktasında da önemli bir kavşak olduğuna vurgu yaparak, ‘’Hızlı trenin gelmesiyle birlikte İstanbul ve Ankara’dan yerli ve yabancı misafirlerin yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Bizde Nevşehir Rehberler odası olarak öncelikle kendi üyelerimize eğitim faaliyeti vermek suretiyle hem acenteler, hem de ulusal alanda Yozgat'ı tanıtmak istiyoruz” diye konuştu. Turist Rehberleri Odası üyelerinden turizmci Kamil Duman da, yerli ve yabancı turistlere bölgeyi tanıtma gayreti içinde olduklarını, gezinin bu amaçla organize edildiğini bildirdi. Duman, ‘’Orta Anadolu Turizm Master Planı çerçevesinde ilerleyen dönemde turist akışını buraya sağlamayı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerle de iş birliği içinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. •HABER MERKEZİ•