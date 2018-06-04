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Şakayık Gülü Yozgat’ta

HOLLANDA’da yaşayan gurbetçi, Sarıkaya ilçesinde tesis ettiği bahçede yetiştirdiği Şakayık Gülü’nün satışına başladı.

Şakayık Gülü Yozgat’ta

HOLLANDA’da yaşayan gurbetçi, Sarıkaya ilçesinde tesis ettiği bahçede yetiştirdiği Şakayık Gülü’nün satışına başladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Şakayık Gülü Yozgat’ta

Hollanda yaşayan işadamı Bülent Höke, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın ‘yatırım yapın’ çağrısına uyarak, doğum yeri olan Sarıkaya ilçesinin Toprakpınar Köyü’ndeki arazisine Şakayık Gülü bahçesi tesis etti. 14 bin adet Şakayık Gülü yetiştiren işadamı Höke, bunları Antalya ve İzmir’de sattı. İşadamı Höke, yaptığı çalışmada kendisine destekte bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Ofisi’ni ziyaret etti. Höke, yetiştirdiği güllerden bir demet sunduğu Yatırım Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Şakayık Gülünün ithal edildiğini hatırlatarak, Yozgat’ta bu gülün yetiştirilmeye başlanmasının önemine değindi, işadamına başarı diledi. Şakayık adıyla da tanınan Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açan ayı gülü, kökü ve tohumlarında şifa bulunan bir bitki olduğuna da dikkat çekildi. Ülkemizde 6 türü bulunan ayı gülünün insan sağlığı açısından çok faydalı olduğunun da altı çizildi. 

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